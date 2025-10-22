Matan a tiros a un joven y hieren a adolescente en Chacarita

En horas de la noche del martes se registró un hecho de homicidio con arma de fuego en el barrio Ricardo Brugada (Chacarita) de Asunción, que tuvo como víctima fatal a un joven de 20 años y dejó herido a un menor de 15 años.

El informe policial sobre el incidente identifica a la víctima fatal como Alexis José Leguizamón, con antecedentes de tentativa de homicidio doloso y y portación y tenencia ilegal de armas.

Según comentó a ABC Color el comisario Isidro Gamarra, jefe de la Comisaría 5 de Asunción, agentes de esa dependencia policial acudieron ante un llamado al sistema 911 y trasladaron a Leguizamón, herido de bala, al Hospital de Trauma, donde se constató su deceso.

Un adolescente de 15 años que se hallaba en compañía de la víctima sufrió una herida en un pie.

Vecinos identifican a supuesto autor

Según dijo el jefe policial, vecinos del lugar donde se produjo el crimen identificaron como supuesto autor del ataque armado a Omar Escobar (18) alias “Cara de Guerra”, quien tiene orden de captura.

El comisario indicó que el motivo del crimen aún no ha sido establecido y agregó que, según los vecinos, la víctima y el supuesto victimario eran amigos.

Los vecinos no mencionaron que haya habido un enfrentamiento anoche, agregó el comisario Gamarra, quien indicó que Criminalística de la Policía está trabajando en determinar los detalles de cómo ocurrió el crimen.