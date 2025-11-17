Mujica destaca valor de la manifestación ciudadana durante su acto de proclamación

Autoridades del Tribunal Electoral de Ciudad del Este proclamaron oficialmente a Daniel Pereira Mujica como nuevo intendente de esta ciudad. Del acto participaron autoridades locales y nacionales, incluida la intendenta saliente, María Portillo (PLRA).

Durante su discurso, el nuevo intendente agradeció a María Portillo por el respaldo durante la intervención. “Fueron tiempos difíciles, en los que se detuvieron obras, se frenaron proyectos y se perdieron oportunidades. Sin embargo, gracias al trabajo conjunto y a la confianza recuperada, logramos levantar lo que muchos creían perdido”, afirmó.

Igualmente destacó el valor de la manifestación ciudadana durante las elecciones del pasado 9 de noviembre. “La fuerza con la que la ciudadanía se expresó en las elecciones demuestra que, cuando el pueblo se levanta, nada lo detiene. Gracias por esa demostración de amor, de civismo y de compromiso. Vamos a seguir trabajando día a día, con el mismo espíritu, con la misma convicción y con el mismo amor por nuestra ciudad”, resaltó.

Tras el acto protocolar, el líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, también hizo uso de la palabra y afirmó que todo el proceso de intervención forma parte de una lucha política. También reiteró su intención para las presidenciales del 2028.

“No crean que cuando yo digo que quiero ser el próximo presidente de la República es un delirio de un loco que no tiene un plan o de una persona que solamente sueña. Ya demostramos todos juntos que podemos llegar a materializar todo lo que proyectamos en la mente. No es casualidad que el nombre de nuestro proyecto político nos invita a creer”, afirmó.