Médica cuestiona gasto de Itaipú en Villa Navideña mientras el Hospital Regional no puede retirar su ecógrafo reparado

Medina recordó que el principal centro asistencial público tiene el tomógrafo y ecógrafo averiados, situación que afecta el trabajo de los profesionales que corren riesgo de cometer errores por las condiciones de precariedad. “Solo se necesitan 20 mil dólares para retirar nuestro ecógrafo y que está varado porque el Consejo Local de Salud tenía que retirar”, lamentó.

La doctora explicó que el tomógrafo del Hospital Regional está averiado desde hace casi dos meses, lo que obliga a derivar a los pacientes a centros privados o mediante el apoyo de la Fundación Tesãi. Esta situación, en horario de intenso tráfico en Ciudad del Este, expone a los pacientes a riesgos fatales.

“Nuestros pacientes traumáticos necesitan un escáner completo. Pero si lo trasladamos, pueden morir en el camino. Hoy estamos haciendo medicina de hace treinta años”, afirmó Medina.

Explicó que los médicos, residentes, enfermeros y los propios familiares de pacientes, se ven obligados a recurrir a aportes para medicamentos, insumos o estudios que los pacientes no pueden costear. “Hay días en que no hay gasas, jeringas o sueros. Los propios familiares de pacientes hacen vaquitas para ayudarse entre ellos. Administramos pobreza todos los días”, reclamó.

Medina denunció la ausencia total de las instituciones tanto de la Municipalidad (A través del Consejo Local de Salud), Gobernación y Ministerio de Salud, por lo que todos los días deben preocuparse si sus pacientes cuentan con insumos o medicamentos.

“Es una competencia de quién tiene el arbolito más lindo”

La dirigente gremial criticó duramente el millonario gasto de Itaipú para financiar las fiestas navideñas, considerando las necesidades en Salud en Alto Paraná.

“Es una competencia de quién tiene el arbolito más lindo. Es tirar prácticamente un millón de dólares, mientras nuestros pacientes no tienen ni para comer, menos para medicamentos”, lamentó.

Villa Navideña

El lanzamiento de la tercera edición de la Villa Navideña en Ciudad del Este (CDE), por Itaipú fue el pasado 6 de noviembre, a días de las elecciones municipales. El propio director Justo Zacarías Irún encabezó el acto como invitado especial del entonces candidato colorado Roberto González Vaesken.