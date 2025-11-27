Jueves caluroso y nublado en Ciudad del Este

En la jornada de este jueves se espera un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, luego variables. Las temperaturas mínimas se mantendrían entre 20 y 24 ºC y las máximas llegarían a 33 ºC. Los vientos soplarán del sector noreste.

Meteorología: ¿cuándo regresarán las lluvias a Paraguay?

Para el viernes 28 se espera un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables. La mínima pronosticada es de 21 ºC y la máxima, de 35 ºC.

Si bien se registra formación de nubosidad, no se esperan lluvias para esta zona del país sino hasta el próximo viernes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy