27 de noviembre de 2025 - 07:53

Jueves caluroso y nublado en Ciudad del Este

Una jornada calurosa y sin lluvia en el Este.
Un día caluroso, con temperatura de hasta 33 ºC, se prevé para este jueves en Ciudad del Este y alrededores, según la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología. Si bien se reporta tiempo nublado, las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas.

En la jornada de este jueves se espera un ambiente cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado y vientos del noreste, luego variables. Las temperaturas mínimas se mantendrían entre 20 y 24 ºC y las máximas llegarían a 33 ºC. Los vientos soplarán del sector noreste.

Para el viernes 28 se espera un día cálido a caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables. La mínima pronosticada es de 21 ºC y la máxima, de 35 ºC.

Si bien se registra formación de nubosidad, no se esperan lluvias para esta zona del país sino hasta el próximo viernes.

