Video: así “Tío Rico” es devuelto al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú

El traslado de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias “Tío Rico”, se realizó vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi hasta el Aeropuerto Internacional Guaraní, y luego vía terrestre hasta el local penitenciario

“Tío Rico” había sido trasladado en octubre pasado al penal de Emboscada sin autorización judicial de por medio. El traslado se había realizado por una decisión humanitaria y no por cuestiones judiciales ni por seguridad, según su defensa, ya que alega una enfermedad crónica.

Posteriormente, un Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk Santacruz, ordenó que vuelva a la penitenciaría de máxima seguridad de Minga Guazú.

Miguel Ángel Insfrán Galeano es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales articuladores del esquema de narcotráfico y lavado de dinero investigado en el operativo A Ultranza Py.