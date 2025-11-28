Crítica situación en el Hospital Regional de Ciudad del Este por saturación de camas

El centro de referencia de Alto Paraná enfrenta una crítica situación debido a diversas precariedades. A la falta de insumos, medicamentos y estructura en mal estado se suma la sobrecarga, generándose frecuentes faltas de camas.

Cientos de pacientes tanto del décimo departamento como de otros puntos del país acuden diariamente al Hospital Regional de Ciudad del Este, tanto en los consultorios como en las urgencias.

La situación se torna insostenible los fines de semana, cuando los heridos, principalmente accidentados en moto, colapsan las urgencias. Muchos pacientes graves permanecen por horas e incluso días en camillas o sillones, mientras otros son enviados a otros centros asistenciales, mayormente a Asunción.

La directora del centro asistencial, Katia Ayala, explicó que la ocupación de camas es del 90 al 95%, por lo que muchas veces los pacientes son derivados.

“Cuando sale un paciente, ya entra otro. Tratamos de referir a los pacientes al servicio de SEME para buscar otros lugares dentro del país para los pacientes”, señaló.

Paciente en camilla por varios días

Un paciente con muerte cerebral permaneció en una camilla de Urgencias del Hospital Regional de Ciudad del Este. Se trata de un herido en accidente de tránsito que ingresó el viernes pasado y falleció el jueves pasado. Los familiares se quejaron de que no fue operado oportunamente y que no le permitieron su traslado a otro centro asistencial.

Sobre el paciente, la doctora Ayala manifestó que ingresó consciente y que, según la primera tomografía, no tenía criterio para ser sometido a cirugía. Sin embargo, para el sábado empeoró drásticamente, sufrió una convulsión y cuando le volvieron a practicar una tomografía para una eventual neurocirugía ya presentaba muerte cerebral.

Sobre su permanencia en una camilla, la médica afirmó que el mejor lugar donde podía estar era la Urgencia, por la dificultad para movilizarlo. Respecto al traslado, dijo que se solicitó luego de que se detectara la muerte cerebral y que no correspondía.

“Solicitaron un retiro voluntario, que es diferente a un traslado, pero hablamos con los colegas del centro al cual ellos querían llevarlo y se concluyó que el traslado de un paciente con muerte encefálica no tiene razón de ser, y se habló con los familiares”.

Ante el permanente colapso del Hospital Regional de Ciudad del Este, el personal de blanco y los usuarios insisten en la necesidad de la construcción del Gran Hospital del Este para el décimo departamento.