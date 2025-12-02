Dos baleados al salir de una fiesta de cumpleaños en Ciudad del Este

El ataque a tiros ocurrió anoche, a las 22:25 aproximadamente, en la vía pública de la fracción Ykuá Ka’aguy de esta ciudad. Resultaron víctimas Carlos Samuel Franco Ferreira (22) y Richard Daniel Aquino Franco (23), quienes no poseen antecedente penal.
Los supuestos autores habrían sido cuatro personas desconocidas que se movilizaban a bordo de dos automóviles de la marca Toyota: un Allion blanco y otro modelo Vitz, de color oscuro, según los datos preliminares.
Franco Ferreira relató a la Policía que se encontraba en su domicilio, en compañía de varios amigos y familiares, festejando su cumpleaños, momento en que salió junto con Aquino Franco para comprar más cerveza. En ese ínterin fueron interceptados por los vehículos, desde los cuales efectuaron los disparos contra ambos.
Los dos heridos fueron auxiliados por los demás invitados del cumpleaños y trasladados al Hospital Regional de esta capital departamental. El médico de guardia, Óscar Cárdenas, informó a los uniformados que las víctimas presentan una herida cada una: uno en el tórax del lado derecho y el otro en la espalda, lesiones que no revisten gravedad.
El hecho fue comunicado al fiscal penal de turno, Gabriel Segovia Villasanti, quien solicitó que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público para la investigación correspondiente.