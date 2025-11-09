Piden prisión para dos supuestos motochorros heridos en persecución

Los supuestos motochorros detenidos son Antonio Damián Alén Villanueva, de 21 años, alias Raki, y Giovani Elías Paredes Villalba, de 19 años, alias Gío, domiciliados en el barrio Santa Ana del Bañado Sur de Asunción.

Raki soporta una medida de prohibición de salida del país por un proceso de tenencia de armas que data de 2023, aunque también cuando era aún adolescente cumplió una condena simbólica de 2 años y 7 meses de cárcel por el homicidio de su vecino José Rodrigo Franco Aponte, de 31 años, registrado el 29 de enero de 2020 en 37ª Proyectada y Tacuary.

Lea más: Cae un adolescente por asesinato en Santa Ana

Gío, en tanto, también soporta varias restricciones por un proceso por violencia familiar e igualmente ya tiene una condena por robo.

Desde ayer, ambos están imputados por robo agravado y trasgresión de la ley de armas, en un nuevo proceso impulsado por el fiscal de Asunción, Julio Ortiz, quien requirió al Juzgado el encarcelamiento de los sospechosos, que a su vez debe ser resuelto hoy.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Antonio Damián Alén Villanueva, alias Raki, y Giovani Elías Paredes Villalba, alias Gío, fueron capturados el viernes a las 18:50 por policías de la comisaría 7ª de Asunción en Félix Bogado y 21ª Proyectada, tras una larga persecución que se inició en zona de Eusebio Ayala y General Santos, luego de que los jóvenes supuestamente cometieran una serie de asaltos callejeros armados con un revólver.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De hecho, cuando fueron detectados y perseguidos por la Policía, los malvivientes dispararon contra los uniformados, quienes respondieron e hirieron en la pierna a ambos.

Aunque tiraron su arma y uno de los celulares que supuestamente robaron, el fiscal Ortiz dijo que los dos jóvenes tenían al menos otros tres teléfonos que aparentemente no les pertenecen, lo que sumado al acta policial se usaron como base para la imputación.