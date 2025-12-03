Obispo busca solución a indígenas acampados frente a la Gobernación de Alto Paraná

La reunión fue ayer y tuvo como eje central analizar la situación de las familias pertenecientes a la comunidad Ñu Hovy, del distrito de Repatriación, departamento de Caaguazú, quienes se encuentran apostados en la plaza Alejo García (frente a la Gobernación de Alto Paraná) desde agosto.

El encuentro estuvo encabezado por obispo Pedro Collar, con la finalidad de coordinar acciones conjuntas entre las instituciones presentes para buscar una solución a esta problemática.

Participaron de la reunión: el intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica; Rogelio Salbaerry, de Itaipú Binacional; Manuel González y Estanislao Gómez, de la Gobernación del Alto Paraná; Magdalena Riveros, del Registro Civil; Juan Szymankiewicz, de la Universidad Privada del Este (UPE); Lina Franco, del Indi; y Wilson Benítez, asesor jurídico de la diócesis.

La Pastoral Indígena contó con la presencia del presbítero Lucio Godoy y del hermano Thomas Hasler, mientras que la comunidad originaria estuvo representada por el cacique Víctor Fernández, Juan Aquino y otros integrantes.

Durante la reunión, el obispo expresó su preocupación por la permanencia de las familias en la plaza y aseguró que la situación resulta dolorosa al observar a niños y adultos viviendo a la intemperie sin alternativas concretas. Asimismo, instó a la ciudadanía a actuar con mayor sensibilidad frente al sufrimiento de quienes sobreviven bajo carpas.

Monseñor Collar dijo que, en el marco del cierre de un Año Jubilar para la Iglesia, este tiempo debería ser un periodo de celebración y fortalecimiento de la justicia social.

Por su parte, los voceros indígenas aclararon que no existe intención alguna de ocupar terrenos de manera irregular ni de apropiarse de espacios públicos, sino que su pedido se limita al acceso a una parcela de tierra que les permita trabajar para el sustento de sus familias.

Los representantes institucionales asumieron el compromiso de iniciar gestiones con el intendente del distrito de Repatriación con el fin de avanzar hacia una solución al conflicto.