Meteorología anuncia otra jornada muy calurosa en el Este del país

Para este jueves, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos provenientes del sureste. La temperatura mínima prevista es de 19°C, mientras que la máxima alcanzaría los 33°C, lo que marcará un día de calor considerable desde horas tempranas.

En tanto que para mañana, viernes, se anticipa un leve aumento de temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima estimada de 34°C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado y los vientos del sureste irán tornándose variables a lo largo de la jornada.

El sábado tendremos temperaturas que oscilarán entre los 23°C y los 35°C. Las condiciones climáticas seguirán similares, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables, generando una sensación térmica aún más elevada especialmente durante la tarde.