04 de diciembre de 2025 - 07:08

Meteorología anuncia otra jornada muy calurosa en el Este del país

El clima estará caluroso este domingo en el Este del país.
La Dirección de Meteorología anuncia jornadas de intenso calor en Ciudad del Este durante los próximos días, con temperaturas elevadas y cielo mayormente parcialmente nublado a nublado, además de vientos que variarán en dirección e intensidad.

Para este jueves, se espera un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos provenientes del sureste. La temperatura mínima prevista es de 19°C, mientras que la máxima alcanzaría los 33°C, lo que marcará un día de calor considerable desde horas tempranas.

En tanto que para mañana, viernes, se anticipa un leve aumento de temperatura, con una mínima de 20°C y una máxima estimada de 34°C. El cielo se presentará parcialmente nublado a nublado y los vientos del sureste irán tornándose variables a lo largo de la jornada.

El sábado tendremos temperaturas que oscilarán entre los 23°C y los 35°C. Las condiciones climáticas seguirán similares, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables, generando una sensación térmica aún más elevada especialmente durante la tarde.