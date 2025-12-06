ABC en el Este
06 de diciembre de 2025 - 21:05

Ciudad del Este: joven de 18 años pierde el brazo en accidente laboral

La joven permanece en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
Una joven de 18 años perdió el brazo durante un accidente laboral ocurrido en Ciudad del Este. La víctima permanece hospitalizada luego de que los médicos le practicaran una amputación.

El grave accidente laboral ocurrió en el interior de una empresa denominada Sincere S.A., ubicada en el barrio Jardín del Este de esta ciudad, el jueves último. La víctima, Evelin Liz Gissel Irala Aguilera, sufrió una herida grave cuando estaba limpiando una máquina en funcionamiento.

Los trabajadores de dicha empresa explicaron a la Policía que el jueves último la afectada se encontraba trabajando, específicamente en la tarea de limpieza de una máquina que estaba en funcionamiento, y en un momento dado sufrió cortes en el brazo izquierdo, con fractura de hueso.

La misma fue auxiliada rápidamente hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde los médicos no tuvieron otra alternativa que practicarle la amputación. Esto debido a que el daño que sufrió era irreversible, ya que afectó partes importantes como nervios, tendones, hueso y tejidos.

El hecho fue comunicado al fiscal Luis Escobar, quien dispuso que lo actuado sea remitido a su unidad para una investigación sobre el caso.