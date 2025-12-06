Ciudad del Este: joven de 18 años pierde el brazo en accidente laboral

El grave accidente laboral ocurrió en el interior de una empresa denominada Sincere S.A., ubicada en el barrio Jardín del Este de esta ciudad, el jueves último. La víctima, Evelin Liz Gissel Irala Aguilera, sufrió una herida grave cuando estaba limpiando una máquina en funcionamiento.

Los trabajadores de dicha empresa explicaron a la Policía que el jueves último la afectada se encontraba trabajando, específicamente en la tarea de limpieza de una máquina que estaba en funcionamiento, y en un momento dado sufrió cortes en el brazo izquierdo, con fractura de hueso.

Lea más: Accidente laboral en el aeropuerto Silvio Pettirossi deja un trabajador fallecido y otro herido

La misma fue auxiliada rápidamente hasta el Hospital Regional de Ciudad del Este, donde los médicos no tuvieron otra alternativa que practicarle la amputación. Esto debido a que el daño que sufrió era irreversible, ya que afectó partes importantes como nervios, tendones, hueso y tejidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El hecho fue comunicado al fiscal Luis Escobar, quien dispuso que lo actuado sea remitido a su unidad para una investigación sobre el caso.