Accidente laboral en el aeropuerto Silvio Pettirossi deja un trabajador fallecido y otro herido

Un trágico accidente laboral ocurrido el lunes en el sector de cargas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cobró la vida de un trabajador y dejó a otro con lesiones.

De acuerdo con el subcomisario Hugo Blanco, el hecho se registró alrededor de las 14:00, cuando un camión de una empresa tercerizada que realizaba maniobras en el depósito de cargas rozó un portón metálico de gran tamaño, de entre 500 a 600 kilos, lo que provocó que se desplomara sobre un trabajador.

La víctima fatal fue identificada como Jesús Antonio Diestra Villa, de 28 años, quien se desempeñaba como estibador. El joven quedó atrapado bajo la estructura y, pese a los intentos de sus compañeros por auxiliarlo, finalmente falleció horas más tarde en el Sanatorio Internacional de Luque, donde había sido ingresado en estado crítico.

Otro empleado, Carlos Rodríguez, también de 28 años, sufrió una lesión en la pierna cuando intentó levantar el portón para rescatar a su compañero. Fue asistido en el mismo centro médico y permanece bajo observación.

Conductor del camión quedó detenido

En tanto, el conductor del camión involucrado fue identificado como Edgar Ramón Ayala Duarte, de 35 años, quien quedó detenido. Según el informe policial, durante la verificación de antecedentes se constató que contaba con una orden de captura pendiente en una causa por abuso sexual en niños, emanada del Juzgado Penal de Garantías N° 2 de Luque.

La fiscal de turno, Mirna Villalba, dispuso que el chofer quede detenido en la comisaria a disposición del Ministerio Público.