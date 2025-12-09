Estos son los horarios de cierre total y parcial del Puente de la Amistad, entre hoy y mañana

Desde la administración de Aduanas de Ciudad del Este informaron que se llevará a cabo cierre total y parcial en ambos extremos (lado paraguayo y brasileño) del Puente de la Amistad para la realización de mantenimientos. Los trabajos están a cargo de la empresa EPR Iguazú, concesionaria encargada y responsable de la ejecución de las obras.

El cierre del puente se realiza en horas de la noche y madrugada para afectar lo menos posible el tránsito vehicular entre ambos países, considerando la temporada alta por motivos de las fiestas de fin de año.

Esta noche, el cierre total del puente será desde las 22:00 hasta las 23:00, mientras que el cierre parcial será desde las 23:00 de hoy hasta las 05:00 de mañana miércoles.

Lea más: Operación binacional: rescatan a brasileño secuestrado tras retención de su camioneta en el puente de la Amistad

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se insta a los usuarios a prever cualquier eventualidad y mantener especial atención, respetando los límites de velocidad y cumpliendo con la señalización al circular por las zonas en obras. Esto, a fin de evitar accidentes y percances que pueden desencadenar una mayor dificultad en el tránsito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El Puente de la Amistad, entre Paraguay y Brasil, es uno de los puntos fronterizos con mayor movimiento. Según estudios de organizaciones civiles, a diario circulan miles de vehículos y personas. Debido a la gran circulación, el puente requiere reformas y mantenimientos preventivos.