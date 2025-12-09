Operación binacional: rescatan a brasileño secuestrado tras retención de su camioneta en el puente de la Amistad

El secuestro del brasileño, Geraldo Rodrigues Koller fue descubierto prácticamente de casualidad, cuando ayer por la tarde intentaron ingresar la camioneta al lado paraguayo por el puente de la Amistad. El vehículo, una Toyota, tipo Hilux, con chapa DSX6A71, fue retenido por personal militar y aduanero en lado paraguayo de la zona primaria de la pasarela internacional.

El conductor, un ciudadano brasileño, no supo explicar por qué estaba manejando un vehículo registrado a nombre de otra persona. Como no contaba con ninguna autorización de la propietaria, fue retenido y se dio aviso a agentes del Comando Tripartito para rastrear la camioneta.

Hasta ese momento, el rodado no había sido reportado como robado. La Policía brasileña logró contactar a la dueña, quien informó que el vehículo estaba siendo utilizado por su padre. Al intentar ubicarlo sin éxito durante varias horas, la familia reportó su desaparición, ya que no era normal que no se comunicara. El caso fue derivado a la Polícia Civil do Paraná (PCPR), que comenzó a intercambiar información con agentes del Comando Tripartito de Paraguay.

A través de ese intercambio, se obtuvieron varios datos proporcionados por el conductor de la camioneta, quien afirmó que el dueño del vehículo estaba secuestrado por un grupo criminal e incluso indicó la zona donde se encontraba el cautiverio.

Con esos datos, se activó la intervención del Grupo de Represión Especial denominado Tigre, una unidad de élite de la Polícia Civil de Paraná (PCPR), cuyos agentes lograron rescatar a la víctima en una zona rural de la ciudad de Missal, en el estado de Paraná.

Participación de agentes policiales de Paraguay

El comisario Carlos Duré, jefe del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, explicó que gracias a un rápido intercambio de información a través del Comando Tripartito se pudo rescatar sano y salvo a la víctima. Relató que la verificación realizada por la Aduana y la Marina permitió detectar que el dueño del rodado estaba secuestrado.

“Cuando empezaron a buscar a la persona, tuvieron información de que probablemente estaría desaparecida y secuestrada”, detalló. Igualmente confirmó que el detenido colaboró con la Policía de Brasil para que la víctima fuera rescatada. “Efectivamente, esa persona estaba en cautiverio, pudo ser rescatada y está bajo protección. Nos pone muy contentos porque demuestra que la cooperación funciona”, agregó.

Destacan intercambio de información mediante el Comando Tripartito

Thiago Teixeira, del Grupo Tigre, explicó que al dueño de la camioneta se mantuvo secuestrado probablemente para evitar que denunciara el robo hasta que el vehículo pudiera ser ingresado al lado paraguayo para su venta.

También relató que las dos personas que actuaban como guardias de la víctima en cautiverio fueron detenidas.