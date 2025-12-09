Fiscalía pide elevar a juicio oral la causa contra el propietario de una cantera en Presidente Franco

De acuerdo con los antecedentes, el investigado, Miguel Ángel O’Hara, habría ordenado trabajos de explotación y excavación en la cantera denominada Itami mediante detonaciones y el uso de maquinaria pesada, lo que afectó la franja de protección del Río Monday en aproximadamente cinco metros. El inmueble se encuentra en el barrio Santa Inés, de Presidente Franco.

En el marco de la investigación, una comitiva interinstitucional, encabezada por la fiscal Ocampos, allanó la cantera el 29 de mayo de 2025. Durante la verificación, los intervinientes constataron la existencia de dos frentes de cantera, de los cuales se extrae roca ígnea tipo basalto, ubicados muy próximos al margen izquierdo del Río Monday.

La primera cantera presenta dimensiones aproximadas de 50 metros de largo por 50 metros de ancho y 3 metros de altura. La segunda mide alrededor de 150 metros de largo, 100 metros de ancho y 4 metros de profundidad, según refiere la acusación fiscal.

Además, en otra área del inmueble se identificó un sector de extracción de suelo laterítico mediante maquinaria, específicamente una pala cargadora, actividad que también afectaría los límites de la franja de protección del cauce hídrico.

Asimismo, se confirmó que la empresa no contaba con los documentos habilitantes exigidos por la normativa vigente, incluyendo autorización para el uso de explosivos, inscripción y habilitación expedida por la Dirección de Material Bélico (Dimabel), y permisos para la explotación de canteras emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

El Ministerio Público incorporó informes técnicos del Mades, de la Dirección Especializada en Delitos Ambientales y de otras instituciones, que confirman la afectación a los recursos hídricos y el incumplimiento de las obligaciones ambientales.

Manifestaciones

Los pobladores llevaron adelante varias manifestaciones para exigir el cese de las actividades de esta y otras canteras. Alegan que, además de las vibraciones que afectan las estructuras de casas e instituciones educativas aledañas, las operaciones amenazan al ecosistema del río Monday y a las Cataratas del Monday, uno de los principales atractivos turísticos de Alto Paraná.

La Ley N° 4.738/2012 declaró a la franja de protección del río Monday como “Área silvestre protegida bajo dominio privado municipal, con categoría de manejo de paisajes protegidos”, por lo que la explotación de canteras en el área está prohibida.