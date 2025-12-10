Implementan desvíos por construcción de viaducto en Ciudad del Este

Los encargados de los trabajos anunciaron que la circulación principal por la ruta PY02 se mantendrá habilitada en ambos sentidos por los carriles norte y sur. No obstante, el desplazamiento por las avenidas laterales deberá realizarse conforme a los desvíos establecidos por las autoridades.

Desde la avenida San Blas, quienes ingresen a la ruta podrán avanzar sin inconvenientes hacia Minga Guazú. En cambio, para los conductores que se dirijan al centro de Ciudad del Este, el retorno habilitado se encuentra en el exkilómetro 11,5.

Los automovilistas que salgan desde el lado sur (Monday) con destino a Minga Guazú deberán tomar la colectora Monseñor Rodríguez hasta el empalme del exkm 9,5, desde donde podrán reincorporarse a la PY02. Asimismo, estará disponible el retorno ubicado en el exkm 8,7.

Las vías colectoras San Blas y Monseñor Rodríguez funcionarán provisoriamente en doble sentido, a fin de facilitar el tránsito durante la ejecución de las obras. Las autoridades reiteran el pedido de moderar la velocidad entre los exkilómetros 11 y 8,5, así como respetar la señalización y evitar maniobras indebidas, giros prohibidos o circulación en contramano, considerados faltas graves.

El operativo contempla el apoyo de personal del consorcio Tape Porã y de la Patrulla Caminera, quienes estarán a cargo del ordenamiento del tránsito.

La ejecución está a cargo del Consorcio Acaray-Tocsa, con la supervisión de una mesa técnica integrada por representantes de ITAIPU, la Unidad de Gestión de la Presidencia, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y la empresa contratista.