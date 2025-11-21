Anuncian cierre temporal de un carril de la Ruta PY02 por obras del futuro viaducto en Ciudad del Este

La restricción afectará el tramo entre los kilómetros 10 y 9,5, lado Acaray, y se aplicará en la circulación Este–Oeste, es decir, desde Ciudad del Este con destino a Asunción. El bloqueo se iniciará a las 9:00 de este sábado y se extenderá hasta la 00:00 del lunes.
Lea más: Inician trabajos para diseño del paso a desnivel para solucionar embotellamiento en el Área 1
Según el equipo técnico, la intervención constituye una fase importante del proyecto y el objetivo principal es preservar la seguridad de quienes trabajan en la obra y de los conductores que transitan por la zona.
Para reducir el flujo vehicular en el área intervenida, se recomienda utilizar los desvíos habilitados. Los automovilistas que se dirijan a Asunción deberán tomar el acceso del km 9,5; por su parte, quienes regresen hacia Ciudad del Este deberán hacerlo por el retorno del exkm 11. Los viajeros que arriben desde Asunción y necesiten cambiar de sentido deberán emplear el retorno del exkm 8,7.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea también: Comerciantes temen quedar sin trabajo mientras duran obras del futuro viaducto en CDE
Los encargados de los trabajos instan a los automovilistas respetar las señalizaciones y conducir con cautela mientras se desarrollan las obras.