21 de noviembre de 2025 - 13:32

Anuncian cierre temporal de un carril de la Ruta PY02 por obras del futuro viaducto en Ciudad del Este

El bloqueo se realiza con el fin de resguardar la seguridad de los automovilista.
CIUDAD DEL ESTE. La Itaipú Binacional informó que este fin de semana procederán al cierre temporal de un carril de la Ruta PY02, debido al avance de las obras del viaducto proyectado en exkilómetro 10.

La restricción afectará el tramo entre los kilómetros 10 y 9,5, lado Acaray, y se aplicará en la circulación Este–Oeste, es decir, desde Ciudad del Este con destino a Asunción. El bloqueo se iniciará a las 9:00 de este sábado y se extenderá hasta la 00:00 del lunes.

Según el equipo técnico, la intervención constituye una fase importante del proyecto y el objetivo principal es preservar la seguridad de quienes trabajan en la obra y de los conductores que transitan por la zona.

Para reducir el flujo vehicular en el área intervenida, se recomienda utilizar los desvíos habilitados. Los automovilistas que se dirijan a Asunción deberán tomar el acceso del km 9,5; por su parte, quienes regresen hacia Ciudad del Este deberán hacerlo por el retorno del exkm 11. Los viajeros que arriben desde Asunción y necesiten cambiar de sentido deberán emplear el retorno del exkm 8,7.

Los encargados de los trabajos instan a los automovilistas respetar las señalizaciones y conducir con cautela mientras se desarrollan las obras.