El clan ZI pide a Sandra McLeod “volver a la cancha” pese a su negro historial al frente de la Comuna esteña

Durante el acto, Justo Zacarías Irún, director general de Itaipú Binacional, pidió abiertamente que McLeod vuelva “a la cancha”, y le aseguró que existe una “posición unánime” dentro del movimiento para que la exintendenta acompañe, o eventualmente encabece, las candidaturas municipales para las elecciones de octubre.

Lea más: Video: Hacer campaña con Zacarías Irún “fue un suicidio”, dice González Vaesken

“Necesitamos que vos salgas a la cancha… Hay demasiada gente que te quiere y que tiene esperanza”, expresó Justo Zacarías ante los presentes.

A su vez, el senador Javier Zacarías Irún, esposo de McLeod, apeló al “orgullo partidario” para justificar el retorno de su esposa a la arena política.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Aquí está en juego el orgullo de cada uno de nosotros… Yo apuesto a la dirigencia del Partido Colorado y por eso lo que más quiero es ganar estas elecciones del 2026”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cuestionados por varios sectores en el Este del país

El matrimonio Zacarías–McLeod administró durante casi dos décadas la Municipalidad de Ciudad del Este, lo que le permitió amasar una gran fortuna, que incluye decenas bienes en Paraguay y en el extranjero, además de vehículos de alta gama.

Lea también: Escuchá el audio que revela supuesto arreo de empleados para asistir al cumpleaños “sorpresa” de Sandra McLeod

Ambos fueron procesados por el Ministerio Público, pero terminaron siendo sobreseídos debido a las deficiencias en la actuación de los fiscales de la causa. A pesar del negro historial que arrastran en la gestión pública, el clan intenta medir la temperatura política con miras a las elecciones municipales del 2026.