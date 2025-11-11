Video: Hacer campaña con Zacarías Irún “fue un suicidio”, dice González Vaesken

González Vaesken, exgobernador de Alto Paraná, rompió el silencio a raíz de las críticas lanzadas en su contra por los miembros del clan Zacarías, que lo acusaron de ser un “mal candidato” para las elecciones municipales complementarias en Ciudad del Este tras la destitución de Miguel Prieto.

Sostuvo que las encuestas que en Asunción y Ciudad del Este se manejaban revelaban que la campaña colorada debía estar enfocada para las elecciones municipales del 2026 y no para el 2025. Agregó que las mediciones mostraban que Miguel Prieto tenía una aprobación del 70% y que la ciudadanía esteña reprobaba su destitución ordenada por el cartismo. Sostuvo que, pese a todo esto, cometió el error de dejarse convencer.

Artillería contra ZI

Tras la autocrítica, lanzó toda la artillería contra el senador Javier Zacarías Irún, exintendente de Ciudad del Este cuyo clan gobernó dicha comuna del 2001 al 2019.

“Las encuestas también decían que el señor Javier Zacarías tenía un rechazo del 80%. Y que hacer una campaña pegada a este señor era un suicidio. Tratamos de no decir nada, porque teníamos que construir mayoría”, se justificó.

“Terminamos lastimosamente pegándonos a una persona a quien la gente le dijo ‘no’. A una persona que se nota por las redes sociales el repudio que tiene, que no es la persona indicada para estar al frente de una campaña. Lastimosamente, no pudimos hacer entender eso a la gente de Asunción”, sostuvo.

“Sin darnos cuenta, nos terminamos contaminando y pegando con este señor que tiene un rechazo muy grande. Si hacemos un análisis, tal vez ustedes coincidan conmigo, es porque el señor tiene un rechazo muy grande. No soy nadie para opinar, pero las encuestas hablan de ese rechazo gigantesco”, insistió.

Negó no haber “trabajado” en la campaña al jactarse de cuatro a cinco recorridos y reuniones semanales, todo para que Zacarías Irún finalmente salga y lo ataque.

Sostuvo que siempre tuvo “una postura completamente diferente” al clan Zacarías. “Así que nos equivocamos, pido mil disculpas. Terminamos también seguramente bajando nuestra bandera de reivindicaciones. La gente nos terminó dando el pulgar hacia abajo”, concluyó.