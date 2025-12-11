Gran operativo en busca de “Chopalé”: incautan evidencias y aprehenden a varias personas

Durante el procedimiento se incautaron armas, escopetas, chalecos tácticos, máscaras, teléfonos celulares, chapas de vehículos y una cédula falsa con la fotografía de Melgarejo, a nombre de “Lorenzo Neto Ríos”.

El operativo se realizó en el marco de la investigación por el asalto a la Cooperativa Reducto, ocurrido la semana pasada en el barrio Obrero de Ciudad del Este, según explicó el fiscal Luis Fernando Escobar, quien encabezó el operativo con la anuencia del juez Penal de Garantías, Amílcar Marecos.

“Ingresamos a tres casas contiguas, con todas las garantías constitucionales. Encontramos evidencias que servirán para la causa principal y también para otros hechos delictivos cometidos en Alto Paraná”, explicó.

El representante del Ministerio Público informó además que entre los demorados se encuentra un menor de 11 años que se encontraba en estado de vulnerabilidad y que será puesto a disposición de la Defensoría de la Niñez.

El comisario principal Carlos Duré, jefe del Departamento de Cooperación Internacional de la Policía, confirmó la incautación de una cédula que a simple vista es falsificada y era utilizada por “Chopalé” para movilizarse.

Duré explicó que tienen indicios de que miembros de organizaciones criminales faccionadas del Brasil, entre ellos el Primer Comando Capital (PCC), estarían vinculados a la banda.

Director de Policía cree que preparaban un nuevo asalto

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general Carlos Acosta, aseguró que todas las evidencias apuntan a que la gavilla estaba “equipándose” para un nuevo golpe.

“Estaban preparando un nuevo asalto. Con este operativo estamos desarticulando una organización criminal que tenía un plan para los próximos días”, sostuvo.

Acosta recordó que “Chopalé” vivía en una vivienda alquilada a tan solo 200 metros del río Paraná, lo que facilita su huida a Foz de Yguazú (Brasil). Asimismo, la banda utilizaba radios de comunicación para alertarse ante cualquier movimiento policial.

Antecedentes del líder

“Chopalé” es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Alto Paraná. Tiene múltiples antecedentes por asaltos. Asimismo, es uno de los fugados en marzo de este año de la penitenciaría de Minga Guazú.