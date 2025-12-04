Video: así fue el asalto millonario a la cooperativa Reducto

Según datos las imágenes captadas por locales vecinos a la cooperativa, los delincuentes llegaron en un Toyota Premio plateado, del cual descendieron tres hombres con tapabocas, armados con armas largas y pistolas.
El guardia de seguridad, Ángel Vázquez Fernández (50), intentó cerrar la puerta al notar que los asaltantes tenían la cara cubierta, pero fue reducido a la fuerza y despojado de su revólver calibre 38.
Los delincuentes luego despojaron de 10 celulares y joyas a los empleados, para luego dirigirse a la oficina administrativa. Allí, exigieron a la encargada de caja, Graciela Benítez Segovia (41), la entrega de una bolsa negra que contenía el dinero. Durante todo el asalto, los ladrones demostraron tener conocimiento preciso sobre el manejo interno de la cooperativa. Tras apoderarse del botín, huyeron del lugar.
Posteriormente, las víctimas dieron aviso de inmediato a la Comisaría 3ª del barrio Obrero, cuyo personal informó al equipo técnico de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones.
Los investigadores analizan imágenes proveídas por empresas vecinas que registraron la llegada y huida de los delincuentes, y esperan acceder a los videos de las cámaras de seguridad del local afectado.