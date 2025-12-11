Presentan sistema de radiocomunicación inteligente en Alto Paraná

La iniciativa permitirá una mejor gestión operativa y un control más eficiente de los recursos humanos y logísticos de la Policía Nacional en el décimo departamento.

Lea más: Ascensos policiales en jaque: Comisión del Senado exige a Riera pruebas del polígrafo y revelar quiénes reprobaron

El proyecto incluye: un paquete tecnológico que contempla 1.000 radios portátiles, equipadas con GPS; cinco estaciones repetidoras troncalizadas, con torres de 60 metros y casetas de telecomunicaciones, centro de comando, control y comunicaciones (C4) para la Jefatura de Alto Paraná, equipado con videowall, estaciones de trabajo, además de la infraestructura.

Durante la presentación, Gustavo Suzuki, responsable técnico del proyecto, explicó que el sistema permitirá visualizar en un mapa la ubicación de agentes, motocicletas y patrulleras en tiempo real y activar alarmas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El centro monitoreará 24 horas el estado de la red, las alertas, las grabaciones y el desempeño operativo. Todo estará integrado: radios, patrulleras, alarmas, eventos y los servidores centrales ubicados en Asunción”, destacó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las cinco nuevas estaciones se instalarán en sitios estratégicos del departamento. Cada una incluirá casetas de comunicaciones, antenas y repetidores de radiofrecuencia. Este despliegue permitirá ampliar la cobertura y la capacidad de canales.

150 dependencias policiales beneficiadas

El comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Benítez, explicó que el sistema beneficiará a 150 dependencias en el departamento de Alto Paraná.

“Más de 150 dependencias policiales se beneficiarán con este potenciamiento. El centro de monitoreo estará conectado con los servidores centrales del Gobierno, con caminos redundantes y respaldos automáticos. Tendremos una doble capa de seguridad y disponibilidad”, afirmó.

Benítez destacó que la tecnología no reemplazará la infraestructura existente, ya que se podrá integrar y potenciar.

Riera se habló refirió nuevamente a la polémica por el polígrafo

Durante el acto, el ministro del Interior, Enrique Riera, volvió a referirse a la polémica generada por la aplicación del polígrafo para el ascenso de los comisarios. Señaló que la herramienta es obligatoria por ley y que el resultado no depende del ministro.

Lea más: ¿Qué tan confiables son los polígrafos? Esto dice un especialista

“El problema no es la máquina, el problema es la conducta. Si uno se portó bien, el polígrafo no se mueve. La ley establece que es obligatorio y excluyente”, afirmó.

Riera destacó que el examen aprobaron 500 comisarios de cinco promociones, de la 91 a la 95. “El presidente está jugado, vamos a darle todo lo que necesita, pero vamos a exigir la integridad”, finalizó.