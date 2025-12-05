Ascensos policiales en jaque: Comisión del Senado exige a Riera pruebas del polígrafo y revelar quienes reprobaron

La tensión entre el Senado y el Ministerio del Interior escaló nuevamente luego de que ésta semana la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), exigiera al ministro del Interior, Enrique Riera, la remisión urgente de documentos relacionados con la polémica prueba del polígrafo aplicada a oficiales de la Policía Nacional.

El pedido incluye: Copia de las constancias de aprobación del polígrafo de los oficiales cuyos ascensos requieren acuerdo constitucional y nómina y copia íntegra de los legajos de los policías que no aprobaron la prueba.

La solicitud forma parte del análisis de los Mensajes del Poder Ejecutivo N.º 350 y 351, enviados el 27 de noviembre de 2025, que buscan el ascenso de 34 comisarios.

La comisión retrasa el tratamiento hasta tener informes

Los senadores Rafael Filizzola del Partido Democrático Progresista (PDP) y Carlos Núñez Agüero (ANR, independiente), miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales, solicitaron disponer de más tiempo para estudiar la documentación.

El tratamiento de los ascensos queda así fijado para un día antes de la última sesión ordinaria del Senado, programada para el 17 de diciembre, previo al receso parlamentario que inicia el día 21.

En una comunicación fechada el 1 de diciembre, Zacarías Irún señala que el pedido de documentación se realiza para dotar de “mayor celeridad” al estudio de los ascensos, tal como exige el artículo 224 de la Constitución y la Ley 7280/2024 “De Reforma y Modernización de la Policía Nacional”.

El documento remarca la obligatoriedad de remitir tanto las constancias de aprobación como los legajos de quienes reprobaron, apoyándose en los artículos 142 y 143 de la mencionada normativa.

Antecedentes: una crisis interna por el uso del polígrafo

El conflicto se originó cuando el presidente Santiago Peña remitió al Senado la nómina de policías que superaron la prueba del polígrafo, requisito impuesto por el Ministerio del Interior para conceder ascensos.

La medida provocó una ruptura dentro del oficialismo: El senador y comisario retirado Núñez cuestionó duramente el uso de la prueba, especialmente en el caso del comisario César Pérez, quien no logró superarla, pese a que según afirma el senador cuenta con legajo impecable.

Núñez incluso pidió al presidente Peña reconsiderar la situación de Pérez. Peña supuestamente intervino en el pedido, pero el ministro del Interior se negó a hacerlo. El jefe de Estado para evitar una fuga en el bloque cartista habría ofrecido 50 cargos a senador Núñez.

Tras perder la pulseada con Riera, Núñez oficializó su salida del movimiento Honor Colorado (HC) el mismo día en que se enviaron los pedidos de ascenso al Senado. Ésta semana oficialmente conformó la bancada “11 de setiembre” junto con los senadores excantistas Alfonso Noria y Erico Galeano.

Los ascensos solicitados por el Poder Ejecutivo

El Ejecutivo pide en el Mensaje 351 el ascenso al grado de Comisario General Inspector para 27 comisarios principales, a partir del 31 de diciembre de 2025. Entre ellos figura Édgar Rolando Benítez González, hermano del comandante de la Policía Nacional, Carlos Humberto Benítez González.

Asimismo, en el Mensaje 350 se requiere del ascenso de 7 Comisarios Generales Inspector al rango de Comisario General Director. En total, son 34 comisarios cuya promoción depende del acuerdo constitucional del Senado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales se encuentra actualmente equilibrada entre representantes del cartismo, aliados internos, disidentes y opositores. Esa paridad vuelve más complejo el dictamen final, especialmente en un clima político atravesado por fuertes tensiones.

Los senadores Núñez (ANR, independiente), Eduardo Nakayama (independiente), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), Rafael Filizzola (PDP) y Mario Varela (ANR, disidente) ya habían adelantado que serían partidarios de postergar los ascensos hasta el próximo año, principalmente porque consideran que:

El decreto reglamentario que regula la prueba se publicó después de haberse realizado los test, lo que consideran una irregularidad.

La Comisión de Asuntos Constitucionales deberá recibir a los comisarios en audiencia pública y emitir un dictamen antes del 17 de diciembre. Si el Ministerio del Interior no remite la documentación solicitada, los ascensos podrían volver a trabarse, profundizando la disputa política en torno al uso del polígrafo en la Policía Nacional o en todo caso postergarse para el año que viene.

Lista de los comisarios que pasaron la prueba del polígrafo:

Propuesta de ascenso a siete comisarios generales inspectoral al grado de comisario general director

Brígido Ernesto Ojeda Báez Ángel Franco Muñoz Luis Ramón Bazán Rojas Feliciano Martínez Peña Ignacio Ramón Muñoz Marcelino Espinoza Medina Pablo Fredy Ortiz González

Propuesta de ascenso a 27 comisarios al grado de comisario general Inspector

Mujeres propuestas:

María Antonia Zamphirópolos María Agustina Achucarro de Fernández Zunilda Ramona Escobar Oviedo Elizabeth Rossanna Amarilla Salinas

Resto de los propuestos: