Condenan a 15 años de prisión a indígena que abusó sexualmente de una niña

El juicio especial se llevó a cabo el fin de semana en el Poder Judicial de Ciudad del Este, y concluyó con la condena de Julián Brítez Martínez, de la parcialidad mbya guaraní.

Durante el juzgamiento, la agente fiscal Rocío Celeste González, de la Unidad Penal Nº 2 de Santa Rita, logró que un Tribunal de Sentencia condenara al acusado, mediante la presentación de pruebas documentales, testimoniales y periciales, incluyendo informes médico forenses y de una profesional psicóloga del Centro de Atención a Víctimas.

Según los antecedentes, el ahora condenado interceptaba en la calle a la menor en el momento en que ella se dirigía a la escuela, la llevaba bajo engaño hasta una zona boscosa para primeramente manosearla y luego consumar el coito. Además, la obligaba a fumar presuntamente marihuana. Los hechos ocurrieron en la comunidad indígena Ka’a Jovái de la colonia Leopoldo Perrier del distrito de San Cristóbal (Alto Paraná).

Los abusos se produjeron desde mediados de noviembre de 2024 hasta el 9 de enero de 2025, fecha en la que la menor reveló a su abuela, con quien reside tras el fallecimiento de su madre.

Tras la denuncia inicial en la subcomisaría Nº 17 de la jurisdicción, el Ministerio Público abrió la investigación y pudo acceder incluso a algunas filmaciones, que fueron determinantes para lograr la detención, el procesamiento y finalmente la condena de Brítez Martínez.