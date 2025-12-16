ABC en el Este
16 de diciembre de 2025 - 02:33

Joven colono fallece tras ser alcanzado por un rayo en Tavapy

Imagen de lluvia y tormentas eléctricas.
Imagen de lluvia y tormentas eléctricas.Freepik

Un joven colono de 32 años murió tras sufrir una descarga eléctrica de un rayo en la tarde de este lunes, en el distrito de Tavapy, Alto Paraná. Durante la jornada se registraron lluvias en prácticamente todo el departamento, pero sin reportes de destrozos por viento.

Por ABC Color

La caída del rayo con derivación fatal ocurrió a las 15:15 en una vivienda ubicada en la Compañía Dolores, a unos 10 kilómetros de la Ruta PY06. Resultó víctima Samuel Jung de Melo, de 32 años.

Los familiares de la víctima relataron a la Policía que Jung se encontraba en su vivienda, acostado en el piso, sin remera y manipulando su aparato celular, momento en que se produjo la descarga eléctrica.

Víctima llegó sin signos vitales al Hospital

La víctima quedó inconsciente y con quemaduras en el cuerpo, por lo que fue auxiliado en un vehículo particular hasta el Centro de Salud de la ciudad de Tavapy, donde lograron reanimarlo y lo derivaron rápidamente al Hospital Distrital de Santa Rita; sin embargo, allí ya llegó sin signos vitales.

El hecho fue comunicado a la fiscal de la zona, Rocío González, quien quedó a cargo de la investigación.

