Joven colono fallece tras ser alcanzado por un rayo en Tavapy

La caída del rayo con derivación fatal ocurrió a las 15:15 en una vivienda ubicada en la Compañía Dolores, a unos 10 kilómetros de la Ruta PY06. Resultó víctima Samuel Jung de Melo, de 32 años.

Los familiares de la víctima relataron a la Policía que Jung se encontraba en su vivienda, acostado en el piso, sin remera y manipulando su aparato celular, momento en que se produjo la descarga eléctrica.

Víctima llegó sin signos vitales al Hospital

La víctima quedó inconsciente y con quemaduras en el cuerpo, por lo que fue auxiliado en un vehículo particular hasta el Centro de Salud de la ciudad de Tavapy, donde lograron reanimarlo y lo derivaron rápidamente al Hospital Distrital de Santa Rita; sin embargo, allí ya llegó sin signos vitales.

El hecho fue comunicado a la fiscal de la zona, Rocío González, quien quedó a cargo de la investigación.

