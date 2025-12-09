Impactos de rayos durante tormentas: ¿por qué ocurren y cómo podemos protegernos?

Un hombre identificado como Librado Rojas (28 años) falleció ayer en la compañía Pirity del distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, presumiblemente por el impacto de un rayo durante un temporal que afectó esa zona y gran parte del resto del país durante el lunes.

En conversación con ABC Cardinal este martes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, señaló que, de acuerdo con el lugar del hallazgo del cuerpo, el fallecimiento de Librado Rojas se produjo en una zona descampada, donde “prácticamente no tenía oposición la descarga” y no existían edificaciones o árboles que pudieran haber atraído el rayo.

Agregó que pudieron haber ocurrido dos cosas: que el rayo haya caído muy cerca de Rojas, induciendo una corriente eléctrica fuerte en el aire alrededor del sitio del impacto; o que la descarga haya golpeado directamente al hombre.

Mingo enfatizó que “hay que pensar dos veces” antes de salir cuando se producen tormentas y recordó que la posibilidad de descargas eléctricas existe siempre que se observen nubes de tormenta.

¿Dónde debo refugiarme para protegerme de los rayos?

Durante tormentas eléctricas, se recomienda evitar quedar a descubierto o resguardarse bajo árboles o cerca del tendido eléctrico. Lo ideal es “quedarse bajo una construcción sólida”, dijo el meteorólogo.

Agregó que el peligro que representan las tormentas eléctricas es especialmente alto entre agosto y marzo, periodo en que se registra el mayor número de esos fenómenos en Paraguay.