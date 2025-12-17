Presentan anteproyecto de costanera en Presidente Franco

El concejal Lucio Vera (PLRA) presentó aclaró que, debido al terreno rocoso y a la fuerte corriente, no será posible habilitar una playa; no obstante, sí se podrán desarrollar otros atractivos turísticos y áreas de esparcimiento.

Según explicó el edil, el anteproyecto es el resultado de un trabajo técnico serio y detallado, elaborado por los arquitectos Stephanie Yorg y Félix Domínguez, contratados especialmente para el diseño y análisis de viabilidad. “No es un simple flyer, es un proyecto estudiado, analizado y técnicamente sustentado”, remarcó.

Un trazado de 4.200 metros

La futura costanera se extendería aproximadamente 4.200 metros lineales, desde el Puerto Histórico de Presidente Franco hasta el Puerto de Tres Fronteras, específicamente el Puente de la Integración.

Vera explicó que para el proceso de recopilación de datos del terreno solicitaron el apoyo del Área Naval del Este y se utilizaron drones para obtener fotos y videos de zonas accidentadas.

El diseño contempla datos técnicos como la fluctuación del nivel del río Paraná, respetando un margen de tres metros por encima del nivel histórico, además de prever un impacto ambiental mínimo.

Algunos detalles

El trabajo arquitectónico incluye una explanada con estacionamiento, un local gastronómico con vista panorámica al río, una rampa para embarcaciones y atractivos del turismo náutico.

También se proyecta un anfiteatro, un parque infantil, bicisendas, áreas peatonales, doble avenida y zonas de descanso a lo largo de los 4.200 metros.

Vera fue sincero al manifestar que actualmente Presidente Franco no figura como destino turístico internacional, pese a su ubicación estratégica. “Hoy se vende la Triple Frontera con las Cataratas del Yguazú, las compras en Ciudad del Este y la Itaipú, pero Franco no aparece, y eso es lo que queremos cambiar”, afirmó.

El proyecto fue declarado de interés municipal con el objetivo de gestionar los fondos para financiar el proyecto ejecutivo, para avanzar hacia la ejecución.