Presentan a 250 nuevos suboficiales para reforzar la seguridad en Alto Paraná

Según informó el comisario principal Humberto Galeano, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, 120 agentes de los 250 son oriundos de Ciudad del Este. Explicó que la distribución del personal priorizará la zona metropolitana, así como sectores del norte y sur del departamento.

Las comisarías Primera, Segunda, Cuarta y Octava serán reforzadas con cinco a diez suboficiales cada una. Asimismo, en aquellas dependencias que actualmente cuentan con apenas cuatro policías, se busca completar al menos seis efectivos, a fin de garantizar tres agentes por grupo de servicio.

En cuanto al personal femenino, el jefe policial indicó que la mayoría será destinada a las ciudades cabeceras del Alto Paraná, principalmente para intervenir en procedimientos relacionados con casos de violencia familiar.

Asimismo, unos 20 suboficiales que reúnen las condiciones físicas (estatura) serán asignados al Grupo Especial de Operaciones (GEO).

Sobre la preparación de los nuevos agentes, Galeano señaló que atravesarán un periodo de adaptación de uno a dos meses, durante el cual estarán bajo la supervisión de oficiales con mayor experiencia. “Tienen una sólida formación teórica, pero ahora deben adquirir la práctica en la calle. La mejor escuela siempre es el servicio diario”, afirmó.