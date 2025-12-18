Policiales
18 de diciembre de 2025 - 22:41

Egresan casi 5.000 suboficiales de la Policía Nacional

Unos 5 mil cadetes de la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional egresaron esta tarde en un multitudinario acto con el grado de suboficial ayudante.
Cerca de 5.000 suboficiales ayudantes pasaron esta tarde a formar parte de las filas de la Policía Nacional, en un multitudinario acto realizado al atardecer de hoy en el estadio Ueno Defensores del Chaco. La ceremonia de egreso fue encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro del Interior, Enrique Riera.

Por ABC Color

El acto de egreso de la 52° Promoción de Suboficiales Ayudantes de la Policía Nacional, denominada “Suboficial Superior P.S. Catalino Ojeda Romero”, fue acompañado por el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Humberto Benítez González.

La realización de la ceremonia de egreso en el estadio Ueno Defensores del Chaco marcó un hecho histórico, debido a que fue la primera vez que primera vez se desarrolló en este escenario y ante la presencia multitudinaria de más de 28.000 familiares los nuevos efectivos de la Policía Nacional.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó el acto de ceremonia de los nuevos uniformados.
Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que esta nueva incorporación representa un paso clave en el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Nacional, consolidando la inversión del Estado en la formación profesional de sus recursos humanos y ampliando la presencia institucional en todo el territorio nacional.

Un grupo de cadetes femeninos también pasó a engrosar como parte de la Policía Nacional tras el acto de colación.
Añadieron que el egreso masivo de suboficiales contribuye directamente a reforzar las tareas de prevención, seguridad y protección de la ciudadanía, en línea con el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar el orden interno y la convivencia social.

