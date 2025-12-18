Egresan casi 5.000 suboficiales de la Policía Nacional

El acto de egreso de la 52° Promoción de Suboficiales Ayudantes de la Policía Nacional, denominada “Suboficial Superior P.S. Catalino Ojeda Romero”, fue acompañado por el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, y el comandante de la Policía Nacional, comisario general Carlos Humberto Benítez González.

La realización de la ceremonia de egreso en el estadio Ueno Defensores del Chaco marcó un hecho histórico, debido a que fue la primera vez que primera vez se desarrolló en este escenario y ante la presencia multitudinaria de más de 28.000 familiares los nuevos efectivos de la Policía Nacional.

Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que esta nueva incorporación representa un paso clave en el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Policía Nacional, consolidando la inversión del Estado en la formación profesional de sus recursos humanos y ampliando la presencia institucional en todo el territorio nacional.

Añadieron que el egreso masivo de suboficiales contribuye directamente a reforzar las tareas de prevención, seguridad y protección de la ciudadanía, en línea con el compromiso del Gobierno Nacional de garantizar el orden interno y la convivencia social.

