Persiste la inestabilidad atmosférica en el este del país para el fin de semana

La jornada de hoy, sábado 27, se inició con un tiempo caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables, con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Durante la tarde, el ambiente se tornará caluroso y húmedo, con temperaturas máximas previstas entre 33 y 34 °C. El elevado contenido de humedad favorecerá una sensación térmica superior a la temperatura del aire.
Meteorología alerta por tormentas fuertes esta tarde en cinco departamentos
Para el domingo 28, el ambiente continuará caluroso y húmedo, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 °C y máximas que oscilarán entre 32 y 35 °C. Persistirá la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas de variada intensidad.
Durante el lunes continuará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. El ambiente seguirá siendo húmedo y caluroso, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 °C y máximas entre 31 y 37 °C.
