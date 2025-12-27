ABC en el Este
27 de diciembre de 2025 - 08:27

Persiste la inestabilidad atmosférica en el este del país para el fin de semana

La inestabilidad atmosférica persistirá el fin de semana.

La inestabilidad atmosférica persistirá en el este del país durante este fin de semana, según la Dirección Nacional de Meteorología. Tanto para este sábado como para mañana se anuncian chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas para Ciudad del Este y alrededores.

La jornada de hoy, sábado 27, se inició con un tiempo caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del norte, luego variables, con chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. Durante la tarde, el ambiente se tornará caluroso y húmedo, con temperaturas máximas previstas entre 33 y 34 °C. El elevado contenido de humedad favorecerá una sensación térmica superior a la temperatura del aire.

Para el domingo 28, el ambiente continuará caluroso y húmedo, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 °C y máximas que oscilarán entre 32 y 35 °C. Persistirá la inestabilidad atmosférica, con probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas de variada intensidad.

Durante el lunes continuará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas. El ambiente seguirá siendo húmedo y caluroso, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 °C y máximas entre 31 y 37 °C.

