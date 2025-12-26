Clima
26 de diciembre de 2025 - 16:21

Meteorología alerta por tormentas fuertes esta tarde en cinco departamentos

Imagen animada con IA. Foto: Marta Escurra
Meteorología emitió este viernes un aviso por tormentas que afectarían durante la tarde a zonas del centro y sur de las regiones Oriental y Occidental, con probabilidad de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

Por ABC Color

Según el aviso de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), núcleos de tormentas ya se desarrollan sobre la zona de cobertura, lo que incrementa el riesgo de eventos meteorológicos severos durante la tarde de este viernes.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, acompañadas de ráfagas de vientos también moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos en forma puntual.

El aviso abarca sectores del centro y sur de la Región Oriental, así como del centro y sur de la Región Occidental o Chaco. Los departamentos afectados son:

  1. Caazapá
  2. Itapúa
  3. Paraguarí
  4. Este de Central
  5. Centro y sur de Presidente Hayes.