Anuncian un fin de año e inicio de 2026 con calor, humedad y lluvias en Ciudad del Este

Para este miércoles, se espera un ambiente cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado. Los vientos soplarán del norte, tornándose variables con el transcurso del día.

No se descartan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde o la noche. La temperatura mínima será de 23°C y la máxima alcanzará los 30°C.

El jueves, el panorama se mantendrá similar. El día de Año Nuevo será caluroso y húmedo, con nubosidad predominante y vientos del norte, luego variables. Persistirá la probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas aisladas. Las temperaturas oscilarán entre 23°C de mínima y 31°C de máxima.

En tanto, el viernes, continuarán las altas temperaturas y la humedad elevada. El cielo se presentará mayormente nublado, con vientos variables y la presencia de chaparrones dispersos, que podrían estar acompañados de tormentas eléctricas ocasionales. Se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

