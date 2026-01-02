Meteorología prevé otro día con clima inestable en el Este del país

Para este viernes, se prevé una jornada mayormente nublada, con vientos del norte, que luego se tornarán variables. Las lluvias dispersas podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas. La temperatura mínima rondará los 21°C, mientras que la máxima alcanzará los 31°C.

El sábado 3 de enero continuará el ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán inicialmente del norte y luego rotarán al sur. Persistirá la probabilidad de lluvias dispersas, con temperaturas que oscilarán entre 22°C y 33°C, siendo el día más caluroso del fin de semana.

En tanto, el domingo 4 de enero se presentará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado y vientos del sur. Las temperaturas irán desde los 20°C de mínima hasta los 31°C de máxima, con una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.