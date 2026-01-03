Exigen mejoras en el servicio de agua potable proveído por empresa tercerizada de Itaipú

El presidente de la comisión Pro-Agua, abogado Víctor Armando Vera, explicó que los vecinos están cansados del pésimo servicio, especialmente durante la temporada de verano, cuando el problema se agudiza. Aseguró que el agua llega a las viviendas con olor nauseabundo y aspecto sucio, por lo que no es apta ni siquiera para la higiene personal.

Lea más: Nueva manifestación por el agua en Cordillera

La situación afecta a unos 20.000 pobladores del barrio, ubicado detrás del predio de la Itaipú Binacional, en la ciudad de Hernandarias. Los manifestantes se autoconvocaron esta mañana frente al Planta de Tratamiento de Agua (PTA), para exigir a la empresa Ingelectro el cumplimiento del contrato suscrito con la Binacional para la prestación del servicio.

Vera aclaró que el inconveniente no radica en la falta de agua, ya que recientemente Itaipú realizó una millonaria inversión en nuevas plataformas flotantes que succionan el agua desde el centro del lago Itaipú. “El problema está en el tratamiento del agua, que es tercerizado y deficiente”, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El dirigente advirtió que de persistir las deficiencias solicitarán a las instancias correspondientes la rescisión del contrato, con el objetivo de que la prestación sea adjudicada a otra empresa que garantice un suministro de agua potable de calidad a la población.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también:El agua potable: concepto, importancia y usos para la salud

Intentamos comunicarnos con representantes de la empresa para obtener su versión, pero no obtuvimos respuesta. No obstante, nuestra redacción está abierta a escuchar su versión.