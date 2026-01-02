Nueva manifestación por el agua en Cordillera: piden medidas urgentes

Los manifestantes exigen la revisión de resoluciones emitidas por los Tribunales de Cuentas —Primera y Segunda Sala— que permitirían la perforación de pozos sin contar con estudios de impacto ambiental, situación que consideran una amenaza directa a un recurso vital. “El agua no es un privilegio: es un derecho irrenunciable”, sostienen los pobladores.

Además, reclaman la intervención del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), al que atribuyen la responsabilidad de garantizar que las decisiones judiciales no vulneren derechos fundamentales ni comprometan la protección de los recursos naturales.

La ciudadanía organizada también impulsa una campaña internacional de recolección de firmas bajo el lema “Voces del Agua. Salvemos el Acuífero Caacupé”, con el objetivo de denunciar lo que consideran un ecocidio en curso ante el avance de emprendimientos inmobiliarios sin controles adecuados.

La iniciativa busca concienciar sobre la gravedad de la situación y exigir una regulación legal que proteja las fuentes de agua dulce subterráneas.

Cuestionan pozo vinculado a emprendimiento inmobiliario

La convocatoria es impulsada por la comisión vecinal “Defensores del Agua” de Atyrá, integrada por pobladores de la compañía Zanja Hû. El grupo presentó una solicitud urgente ante el JEM para que se revea una medida cautelar que busca habilitar nuevamente la excavación de un pozo en Atyrá para uso “exclusivo” del proyecto Highlands Lagoon Lifestyle.

El emprendimiento inmobiliario, ubicado en Ypacaraí, contempla un barrio cerrado, varios hoteles y una laguna artificial, lo que genera preocupación entre los pobladores por la presión que ejercería sobre el Acuífero Caacupé.

Según denuncian, pese a las evidencias técnicas sobre los riesgos ecológicos, las autoridades no han respondido al reclamo ciudadano. Por ello, convocan a habitantes de Atyrá, Caacupé, Tobatí y zonas de Paraguarí a sumarse a la movilización.

Denuncian irregularidades

Víctor Samaniego, representante legal de la Comisión Defensa del Agua y poblador de la zona, afirmó que existen serias irregularidades en el proyecto cuestionado. “No se tiene registro en la Municipalidad de Atyrá sobre la obra de la empresa Petrohue Real Estate SA, integrante de Highlands Park & Lagoon, ni se realizó un estudio de impacto ambiental para la perforación del pozo”, sostuvo.

Según indicó, el Mades confirmó que no existe ningún estudio ambiental aprobado y que recién el 10 de octubre de 2025 la empresa solicitó la licencia ambiental, una situación que calificó como “totalmente irregular” y sobre la cual pedirán informes formales.

No obstante, la protesta también apunta al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social (Mades) y a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), instituciones a las que exigen soluciones concretas y una regulación efectiva del uso del agua subterránea en la zona.

Acuífero Caacupé, bajo presión

El Acuífero Caacupé abastece de agua a los departamentos de Cordillera y Paraguarí. De acuerdo con informes técnicos del Mades, tiene una extensión de 1.395 kilómetros cuadrados y un espesor aproximado de 300 metros. Estudios realizados en 50 pozos indican una profundidad promedio de 89 metros.

La Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Mades advierte que el acuífero no solo provee agua a Atyrá, sino también a otros distritos, industrias, ganadería y productores agrícolas, algunos de los cuales ya utilizan sistemas de riego.