Parto en el sanitario: investigan presunto maltrato obstétrico en hospital de Presidente Franco

Luego que una mujer haya dado a luz en el sanitario del citado centro asistencial, el último fin de semana, autoridades sanitarias iniciaron un sumario en contra de la obstetra de guardia por maltrato obstétrico. Esto tras la denuncia de los familiares de la paciente, quienes afirman que no fue atendida de forma diligente.

Según los registros, la mujer acudió al Hospital Distrital de Presidente Franco, dependiente del Ministerio de Salud, el 1 de enero con dolores de parto. Sin embargo, la obstetra de guardia le habría indicado que su bebé aún no iba a nacer. La mujer, no obstante, sentía cada vez más dolores e insistía en que su hijo estaba por nacer, pero en lugar de ser asistida, habría sido reprendida por sus quejas.

Luego de varias horas, la mujer, acompañada de sus familiares, se dirigió al sanitario y allí dio a luz. Recién después fue atendida por el personal de salud.

Abrieron un sumario

Desde la Décima Región Sanitaria confirmaron que la obstetra de guardia es funcionaria de la Fundación Tesãi y que se encuentra comisionada a dicho centro asistencial. El director regional, Federico Schrodel, informó que se abrió un sumario cuyo informe será remitido a los directivos de Tesãi para que se tomen las medidas correspondientes.

Igualmente, afirmó que no van a tolerar ningún tipo de maltrato obstétrico.“No se va a tolerar ningún maltrato obstétrico. Ya se procedió a la apertura de un sumario para que se puedan tomar las medidas necesarias”, afirmó.

Afortunadamente, tanto la madre como el bebé no presentaron complicaciones y ya fueron dados de alta médica.