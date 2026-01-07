ABC en el Este
07 de enero de 2026 - 07:03

Meteorología anuncia una jornada calurosa y con chaparrones

Meteorología anuncia chaparrones y tormentas eléctricas en el este del país.

Ciudad del Este afronta una seguidilla de jornadas marcadas por el calor, la nubosidad y la probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas, según el pronóstico extendido para esta semana.

Por ABC Color

Para este miércoles, se anuncia un ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, tornándose luego variables. Se prevén chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 20 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

El jueves 8 de enero mantendrá condiciones similares. El día se presentará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste y luego variables. Persisten las probabilidades de chaparrones y tormentas eléctricas aisladas. La mínima prevista es de 22 °C, mientras que la máxima nuevamente llegará a 33 °C.

En tanto, el viernes 9 de enero se espera un ambiente caluroso, con cielo mayormente nublado. Los vientos serán del norte, variando posteriormente, y se pronostican lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C de mínima y 31 °C de máxima.