Anuncian nuevo cierre parcial de la ruta PY02 por construcción de viaducto en Ciudad del Este

La situación afectará específicamente al cruce de las avenidas del lado Monday, en su calzada sur, y Acaray, en la calzada norte. El bloqueo comenzará a partir de las 13:00 del sábado 10 de enero y forma parte de la fase 4 del Plan de Desvío de Tránsito establecido para este proyecto vial.

Pese a la intervención, el tránsito principal sobre la ruta PY02 se mantendrá habilitado en ambas calzadas, norte y sur. En ese contexto, los automovilistas que transiten por la avenida, lado Acaray, podrán incorporarse directamente a la ruta con destino a Minga Guazú, mientras que para ingresar a Ciudad del Este deberán utilizar el retorno ubicado en el Kilómetro 11.

En tanto, quienes circulen por la avenida Monday podrán acceder a la ruta en dirección a Ciudad del Este. Para retornar hacia Minga Guazú, se deberá emplear el retorno habilitado en el kilómetro 8,7.

Asimismo, se permitirá la circulación por la colectora de la avenida San Blas en sentido único, desde el Km 10 hasta la zona de Inmobiliaria del Este, en un tramo aproximado de 500 metros. La colectora de la avenida Monseñor Rodríguez estará habilitada en doble sentido, con retorno hacia Ciudad del Este en el Km 9,8, exclusivamente para vehículos livianos.

Los encargados de las obras solicitaron a los conductores extremar las precauciones y reducir la velocidad entre los Kilómetros 11 y 8,5.

La empresa Tape Porã y la Policía Caminera estarán a cargo del ordenamiento del tránsito durante el cierre del cruce.