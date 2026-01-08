Ciudad del Este: anuncian jornadas inestables y con altas temperaturas

Para este jueves el ambiente se presentará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que luego irán variando. Se esperan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

El viernes continuará el tiempo caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos del norte, luego variables. Persisten las lluvias dispersas con tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que oscilarán entre 23 °C y 31 °C.

En tanto, el sábado se prevé un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables. Las lluvias con tormentas eléctricas seguirán presentes, mientras que las temperaturas se mantendrán entre 23 °C de mínima y 27 °C de máxima.