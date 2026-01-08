ABC en el Este
08 de enero de 2026 - 06:56

Ciudad del Este: anuncian jornadas inestables y con altas temperaturas

La Dirección de Meteorología anuncia lluvias para este jueves en el este del país.

La Dirección de Meteorología prevé para Ciudad del Este un inicio de fin de semana marcado por el calor, la nubosidad y la probabilidad de lluvias con tormentas eléctricas.

Por ABC Color

Para este jueves el ambiente se presentará cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste, que luego irán variando. Se esperan chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 22 °C y la máxima alcanzará los 33 °C.

El viernes continuará el tiempo caluroso, con cielo mayormente nublado y vientos del norte, luego variables. Persisten las lluvias dispersas con tormentas eléctricas aisladas, con temperaturas que oscilarán entre 23 °C y 31 °C.

En tanto, el sábado se prevé un ambiente cálido, cielo mayormente nublado y vientos variables. Las lluvias con tormentas eléctricas seguirán presentes, mientras que las temperaturas se mantendrán entre 23 °C de mínima y 27 °C de máxima.