Meteorología anuncia un fin de semana con calor y lluvias

Para este viernes, se espera una jornada calurosa y húmeda, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste, tornándose luego variables. Durante el día se prevén lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C y la máxima alcanzará los 32 °C.

Mañana, sábado, continuará el ambiente cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Persistirá la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, mientras que las temperaturas oscilarán entre 23 °C de mínima y 27 °C de máxima.

En tanto, el domingo, se presentará también cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables que luego rotarán al sur. Se anuncian lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, con tendencia a mejorar hacia el final del día. La mínima será de 21 °C y la máxima de 28 °C.