Vídeo: se paró frente a un tractocamión por un reto de TikTok y fue detenido

El procedimiento se realizó luego de que un video difundido en la red social TikTok mostrara a un joven realizando una acción extremadamente peligrosa. El mismo estuvo a segundos de ser atropellado por un tractocamión.
El aprehendido fue identificado como Ricardo David Irala Coronel (19 años), quien fue filmado por otra persona colocándose frente a un camión en circulación sobre la Ruta PY02, apartándose segundos antes de ser impactado.
Agentes de la Comisaría 8 de Minga Guazú lograron localizar al joven esta mañana, cuando nuevamente estaba grabando otro desafío con su celular.
El joven fue aprehendido y trasladado a esa comisaría, donde quedó a disposición de la agente fiscal de turno, Cinthia Leiva Cardozo. También se busca identificar a la persona que filmó el desafío.