Imputan a joven por peligroso desafío viral en TikTok sobre la Ruta PY02

Según datos, desde el fin de semana pasado, comenzaron a circular videos en TikTok en los que se observa al joven salir al paso de camiones de gran porte sobre la Ruta PY02, generando un riesgo para la seguridad vial y su propia integridad física.

Uno de los materiales audiovisuales muestra el momento en que el joven se coloca deliberadamente frente a un tractocamión en circulación y salió segundos antes de ser atropellado.

Tras la difusión del video, agentes de la Comisaría 8ª de Minga Guazú lograron localizar al joven, quien fue aprehendido cuando nuevamente se encontraba grabando otro desafío similar. Durante el procedimiento, el aprehendido manifestó a los intervinientes que realizaba las grabaciones con la intención de obtener beneficios económicos y que estaba con un cuadro de depresión.

La fiscala interviniente dispuso su imputación y la continuidad de las diligencias investigativas previstas en el Código Procesal Penal, mientras que también se busca identificar a la persona que filmó el desafío viral.