Anuncian un fin de semana caluroso, húmedo e inestable

Para este viernes, se espera una jornada con cielo mayormente nublado, vientos predominantes del noreste que luego rotarán a variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 33 °C.

El sábado mantendrá características similares: ambiente caluroso y húmedo, cielo mayormente cubierto y vientos del noreste, con chaparrones aislados y posibles tormentas eléctricas. Las marcas térmicas se ubicarán nuevamente entre 23 °C de mínima y 33 °C de máxima.

En tanto, el domingo se prevé cálido, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables. Persistirá la probabilidad de lluvias dispersas y tormentas eléctricas, con una leve disminución de la temperatura máxima, que llegará a los 30 °C, mientras que la mínima se mantendrá en 23 °C.