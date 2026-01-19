Video: bomberos reaniman a bebé de cinco meses tras broncoaspiración

Familiares de la menor llegaron hasta la base de los bomberos el domingo en horas de la siesta, tras percatarse de que la bebé no respiraba con normalidad.

Lea más: Video: bomberos de San Antonio salvaron la vida de una bebé recién nacida

Inmediatamente, la pequeña fue asistida por los voluntarios, quienes realizaron maniobras de primeros auxilios para liberar sus vías aéreas obstruidas.

Tras lograr que la bebé recuperara la respiración, los bomberos la trasladaron al Hospital Distrital de Hernandarias, donde recibió una evaluación médica más completa y quedó en observación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Bebé fallece por broncoaspiración: madre es adicta y quedó detenida

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gracias al rápido accionar de su familia y los bomberos, la bebé se encuentra en buen estado de salud.