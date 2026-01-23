Ciudad del Este inicia festejos por su aniversario y por San Blas

La serie de actividades fue declarada de interés municipal por el intendente local, Daniel Pereira Mujica. La variada agenda de actividades sociales y culturales está destinada a fortalecer la identidad, la historia y la participación ciudadana.

En el ámbito de las actividades religiosas, el rezo del Ángelus, previsto para el mediodía de mañana en la Catedral San Blas, marcará el inicio.

Mientras que el novenario, que también se desarrollará desde mañana a las 18:00, será seguido de la misa a las 19:00, igualmente en la catedral.

En el día del santo patrono, el 3 de febrero, habrá una procesión desde la zona céntrica hasta la catedral. En cuanto al acto cívico, se desarrollará a las 07:00 en el hito fundacional de la ciudad, ubicado en el actual predio de la ANNP, en la cabecera del Puente de la Amistad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fiesta Ecofest

Otra actividad conmemorativa es el Ecofest 2026, un evento con enfoque ambiental e inclusivo, que nació como proyecto del municipio y que este año se llevará a cabo gracias al compromiso del sector privado, que asumió la organización del evento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La edición contará con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales, entre ellos Auténticos Decadentes, Los Bybys, Kchiporros, Talento de Barrio, Mily Brítez, Salamandra, entre otros, quienes compartirán el escenario el domingo 3 de febrero en el estadio Antonio Aranda.

Las entradas ya están a la venta, incluyendo opciones gratuitas para quienes deseen participar, con información disponible a través de los puntos de venta oficiales y las redes sociales del evento.

Ciudad del Este: de frontera comercial a polo económico

La Secretaría Municipal de Atención a los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SEMUDIS) dispondrá de un espacio exclusivo para personas con discapacidad, asegurando que todos puedan disfrutar plenamente del festival y de las actividades asociadas.

Por otra parte, la Municipalidad organiza el homenaje a los mejores egresados, una actividad que ya se ha vuelto una tradición dentro del municipio, destinada a reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de los jóvenes esteños, que también fue declarada de Interés Municipal.