Dos personas con diabetes fueron prácticamente tiradas en el pasillo de un hospital en CDE

La imagen de un hombre con la pierna amputada, tirado en un pasillo del Hospital Regional de Ciudad del Este, recorrió las redes sociales este domingo.

Según la denuncia, el mismo estaba hace varios días sin ser atendido, pero según los responsables del centro asistencial, la realidad es otra e incluso no es el único caso.

El paciente en cuestión es Pedro Román, de 60 años, quien el martes pasado fue ingresado al centro asistencial por una vecina. Tenía una pierna amputada, con la herida ya curada, pero con algunas infecciones. El mismo es brasileño, con cédula paraguaya, pero sin familiares localizados.

Los médicos recurrieron a la Policía, quienes tomaron la huella dactilar para identificarlo y proceder a la búsqueda de sus familiares. Igualmente, recurrieron a la Defensoría del Pueblo, ya que el señor no cuenta con criterio de internación y necesitan que sus familiares se hagan cargo.

La doctora Katia Ayala, directora del centro asistencial, afirmó que ese mismo día que fue abandonado, el paciente fue atendido y puesto en una camilla, negando que haya pasado varios días en el piso.

“Le estamos cuidando, dando alimento, baño diario y todos los cuidados necesarios, aunque no es para internación”, explicó.

La profesional dijo que no es el único caso, ya que desde el 29 de diciembre pasado otro paciente diabético fue abandonado en el hospital.

El segundo caso se trata de un paraguayo identificado como Adriano Figueredo, de 76 años. El mismo fue ingresado por agentes policiales, quienes lo encontraron en situación de abandono.

En este caso localizaron a una hermana del mismo, pero la misma se habría negado a hacerse cargo, por lo que se hizo una denuncia penal.

“Se le denunció y la hermana del señor Adriano dijo que prefería estar presa que tener que cuidarlo”, señaló Ayala.

La profesional lamentó que las dos personas no tengan el cuidado de los familiares. “Es una situación horrible, pero es nuestra realidad. Son personas que no deberían estar ocupando una cama de internación. Infelizmente, son dos camas que yo estoy privando a la ciudadanía por pacientes que no ameritan estar internados”, expresó.

Román permanece en una camilla en el servicio de Urgencias, mientras que Figueredo está en clínica médica, es decir, ambos ocupan camas de internación pese a no contar con los criterios.