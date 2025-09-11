Escobar: desmantelan Puesto de Salud y pacientes son atendidos en precarias condiciones en un salón municipal

En septiembre de 2024, los trabajadores habían denunciado el riesgo de derrumbe del edificio, que presentaba grietas pronunciadas, goteras y hundimiento del piso. Para resguardar la seguridad del personal, la intendenta María Cristina Espínola (ANR) cedió el salón municipal, a donde fue trasladado el servicio sanitario.

En el salón municipal, los funcionarios improvisaron pequeños consultorios separados con telas. El espacio carece de las condiciones mínimas para la atención: el área de vacunación solo dispone de una mesa precaria, y los pacientes deben soportar la evidente ineficiencia del Ministerio de Salud, que no ofrece servicios de calidad ni avanza con la prometida construcción, según lamentó la pobladora Ángela Ávalos.

A esta situación se suma la falta de ambulancias: las dos que tenían, una del Ministerio y otra donada por el Consejo de Salud local, quedaron fuera de servicio hace dos años. Aunque solicitaron nuevas unidades, solo recibieron una camioneta destinada originalmente a las brigadas de vacunación, la cual también se utiliza para el traslado de pacientes.

En casos de urgencia, los familiares de los pacientes deben recurrir a hospitales cercanos o deben buscar por su cuenta cómo llegar a algún centro asistencial de mayor complejidad, denunció la lugareña.

Un año después del cierre del antiguo puesto, no se observa el inicio de ninguna obra. El local abandonado presenta un aspecto desolador: se registran robos de puertas, expedientes arrojados por el piso y acumulación de hojas secas y basura.

Este municipio, con cerca de 9.000 habitantes, está ubicado a 87 km de Asunción y a 20 km de la capital departamental, adonde deben ser trasladados los pacientes en casos de urgencia a centros asistenciales de mayor complejidad.

Promesa de nuevo edificio

El traslado del Puesto de Salud se había hecho bajo la promesa de construir una moderna USF con infraestructura adecuada, equipamiento de última generación y un plantel profesional capacitado, según lo anunciado por la directora de la IX Región Sanitaria, Dra. Auria Villalba.

Al respecto señaló nuevamente que la construcción de la USF en el predio del antiguo centro de salud está en proceso de licitación. Explicó que se trata de un proyecto financiado por el Banco Mundial, que prevé no solo la construcción sino también el equipamiento del nuevo local. Aclaró, sin embargo, que las USF no cuentan con ambulancias, por lo que este distrito seguirá dependiendo de otros hospitales para traslados.