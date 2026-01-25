Los días se mantendrán calurosos en el Este del país

En los últimos días se han registrado temperaturas máximas elevadas, lo que ha propiciado un ambiente muy caluroso. Esta condición meteorológica persistiría durante esta semana.

Para hoy, domingo 25, y al menos hasta el martes 27, las temperaturas máximas oscilarían entre 34 y 47 °C en la zona este del país. Para hoy se prevé un día cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables, y una temperatura máxima de 34 °C.

Para mañana, lunes, el día se presentaría cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables, y chaparrones. La mínima pronosticada es de 21 °C y la máxima de 35 °C.

En tanto que el martes se prevé un día muy caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del noreste, luego variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas. La mínima pronosticada es de 23 °C y la máxima de 37 °C.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy