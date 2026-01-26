Itakyry: allanan vivienda e incautan camioneta vinculada a ataque a tiros contra una familia

El comisario José Martínez, jefe del Departamento de Investigaciones, filial San Alberto, explicó que los agentes analizaron imágenes de circuito cerrado que los condujeron hasta un punto del recorrido de escape de los presuntos autores. Posteriormente, mediante un sobrevuelo con dron, lograron localizar en una vivienda la camioneta Toyota Fortuner de color negro, con chapa apócrifa VILA 400. El rodado registra denuncia de robo en Brasil. Además, hallaron dos aparatos celulares que serán analizados por peritos.

Según informaciones, la vivienda allanada pertenecería a uno de los sospechosos del ataque, identificado como Luis Paulo Salomón Giménez, alias “Sombra”, quien debía cumplir prisión domiciliaria.

La pareja de Salomón Giménez se comunicó con los agentes policiales y manifestó inicialmente que permitiría el ingreso de los policías, pero no se presentó. Posteriormente, el fiscal Fidel Godoy gestionó el allanamiento que permitió la incautación del rodado.

Antecedentes del ataque

El ataque ocurrió el sábado 25 de enero, a las 21:30 aproximadamente, sobre la avenida Ka’a Porã, en Itakyry. La víctima fue Cleiton Ferreira Pereira (41 años), acompañado por su pareja Gabriela Franco (33 años) y su hija de apenas cuatro meses. La familia circulaba en una camioneta Nissan Navara, modelo 2006, de color negro y chapa CCO 399, que recibió múltiples impactos de bala en la puerta delantera y el parabrisas.

Los presuntos autores se desplazaban en una camioneta Toyota Fortuner, con siete ocupantes, quienes interceptaron el vehículo de las víctimas y realizaron varios disparos. Afortunadamente, ninguna de las víctimas resultó herida.

El afectado entregó a la Policía una pistola HS, modelo SF19 4.5, calibre 9 mm, sin documentación, que aseguró era de su propiedad.