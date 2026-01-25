Familia se salva de presunto intento de sicariato en Itakyry

El atentado a tiros ocurrió alrededor de las 21:30 sobre la avenida Ka’a Porã del citado distrito. Resultó víctima Cleiton Ferreira Pereira, brasileño, de 41 años, domiciliado en el barrio San Cayetano. El mismo se encontraba en compañía de su pareja, Gabriela Franco, de 33 años, y la hija de ambos, de 4 meses de vida.

La familia circulaba en una camioneta marca Nissan, modelo Navara, color negro, año 2006, chapa CCO 399, que acusó varios impactos de bala en la puerta delantera, tanto del lado izquierdo como derecho, así como en el parabrisas frontal. Los presuntos autores se desplazaban en una camioneta Toyota Fortuner, de color oscuro, con siete personas a bordo.

Las víctimas relataron que fueron interceptadas por los desconocidos, quienes realizaron varios disparos de arma de fuego contra la camioneta en la que circulaban. El afectado denunció el hecho y además entregó a la Policía una pistola marca HS, modelo SF19 4.5, serie BY911718, calibre 9 mm, con un cargador vacío, sin documentaciones al momento, manifestando que es de su propiedad.

El hecho fue comunicado al fiscal de Minga Porã, Fidel Godoy, quien quedó a cargo de las investigaciones.